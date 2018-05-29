Сегодняшним утром вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прибыл в Валенсию, информирует El Chiringuito.

Пока цели визита египтянина в Испанию остается не известными. 25-летний футболист не ответил ни на один из вопросов журналистов относительно своего будущего и причин своего пребывания на Пиренеях.

Напомним, "Реал" вышел на контакт с Салахом. | soccernews.ru