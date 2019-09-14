Салах прикольным видео опроверг конфликт с Мане

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Салах прикольным видео опроверг конфликт с Мане

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал понять, что у него нет проблем в отношениях с сенегальским вингером Садио Мане.

Звёздный египтянин выложил в твиттере забавное видео, в котором два ребенка с лицами футболистов бегут навстречу друг другу и обнимаются.

Напомним, что СМИ сообщили о конфликте между Салахом и Мане после матча третьего тура АПЛ "Бернли" - "Ливерпуль". В той игре Мохамед не отдал пас Садио в удобной ситуации, вследствие чего последний публично выразил разочарование действиями партнёра по команде.

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