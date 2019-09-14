Салах прикольным видео опроверг конфликт с Мане
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал понять, что у него нет проблем в отношениях с сенегальским вингером Садио Мане.
Звёздный египтянин выложил в твиттере забавное видео, в котором два ребенка с лицами футболистов бегут навстречу друг другу и обнимаются.
September 13, 2019
Напомним, что СМИ сообщили о конфликте между Салахом и Мане после матча третьего тура АПЛ "Бернли" - "Ливерпуль". В той игре Мохамед не отдал пас Садио в удобной ситуации, вследствие чего последний публично выразил разочарование действиями партнёра по команде.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
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|6
|Арсенал Лондон
|3
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|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
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|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
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|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
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