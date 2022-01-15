Салах принес Египту победу в матче Кубка Африки

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта обыграла национальную команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Мохамед Салах.

Египет, набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы D. Гвинея-Бисау с одним очком занимает третье место.

Гвинея-Бисау – Египет - 0:1 (0:0)

Гол: Салах, 69 - 0:1

Гвинея-Бисау: Жонаш, Санганте, Мане, Бура, Канде, Кассама, Камара, Энкада (Леонел Алвеш, 77), Пикети (Менди, 77), Балде, Амбри (Жорже Интима, 60).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Хамди (Абдельмонем, 46), Ашраф, Эль-Ненни (Фатхи, 78), Эль-Саид (Трезеге, 58), Эль-Сулайя, Камаль, Салах, Мохамед (Зизо, 58), Мармуш (Шериф, 78).

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