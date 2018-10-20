Салах принёс "Ливерпулю" победу над "Хаддерсфилдом"

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Салах принёс "Ливерпулю" победу над "Хаддерсфилдом"

В рамках девятого тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде одержал минимальную победу над "Хаддерсфилдом".

Единственный гол в этом матче в середине первого тайма забил вингер "красных" Мохамед Салах.

Таким образом, мерсисайдцы набрали 23 очка и догнали в турнирной таблице Премьер-лиги лидера в лице "Манчестер Сити".

"Хаддерсфилд" – "Ливерпуль" - 0:1

Гол: Салах, 24 - 0:1.

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Леве, Дурм, Йоргенсен, Притчард, Муй, Хогг (Диакаби, 90), Биллинг (Мунье, 70), Хадерджонай (Мбенза, 69), Депуатр.

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Лаллана (Фабиньо, 69), Хендерсон (Вейналдум, 46), Милнер (Фирмино, 77), Шакири, Салах, Старридж.

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