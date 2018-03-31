Салах принёс "Ливерпулю" волевую победу над "Кристал Пэлас"

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Салах принёс "Ливерпулю" волевую победу над "Кристал Пэлас"

В рамках 32-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях переиграл "Кристал Пэлас" со счётом 2:1. "Орлы" вышли вперёд на 13-й минуте благодаря точному удару Луки Миливоевича с пенальти, однако во втором тайме голы Садио Мане и Мохамеда Салаха принесли итоговую победу "красным".

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Миливоевич, 13 (пенальти) - 1:0, Мане, 49 - 1:1, Салах, 84 - 1:2.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Уан-Биссака (Фосу-Менса, 88), Кабай (Лофтус-Чик, 73), Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заа, Бентеке.

"Ливерпуль": Кариус, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Милнер, Салах, Вейналдум (Лаллана, 65; Ловрен, 70), Мане (Окслейд-Чемберлен, 64), Хендерсон. 

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