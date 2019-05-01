Салах признался, что до сих пор испытывает боль в связи с поражением в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне
Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что чувствовал после поражения в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда мерсисайдцы проиграли "Реалу" (1:3). Об этом информирует Bleacher Report..
"Было очень, очень плохо. Для меня финал Лиги чемпионов - мечта. Это мечта для всех. Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов. После поражения я вошел в раздевалку и плакал. Мне было очень тяжело.
Думаю, я до сих пор испытываю боль потому что не выиграл", - сказал Салах.
Сегодня, 1 мая, состоится первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль".
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