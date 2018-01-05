Салах признан игроком года в Африке



Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Африки по итогам 2017 года, сообщает официальный твиттер Африканской конфедерации футбола.

В борьбе за эту награду футболист опередил своего партнера по команде сенегальца Садио Мане и габонского форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее Салах был признан лучшим арабским игроком в 2017 году.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 29 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

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