Салах признан игроком года в АПЛ по версии болельщиков

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Салах признан игроком года в АПЛ по версии болельщиков

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал победителем голосования, в котором болельщики определяли лучшего футболиста АПЛ в 2021 году.

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

2. Деклан Райс ("Вест Хэм");

3. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

4. Фил Фоден ("Манчестер Сити");

5. Эдуар Менди ("Челси");

6. Мэйсон Маунт ("Челси");

7. Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

9. Жоржиньо ("Челси");

10. Жоау Канселу ("Манчестер Сити");

11. Мичейл Антонио ("Вест Хэм");

12. Харри Кейн ("Тоттенхэм");

13. Нголо Канте ("Челси");

14. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");

15. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

16. Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль");

17. Джек Грилиш ("Астон Вилла" / "Манчестер Сити");

18. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити");

19. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");

20. Юри Тилеманс ("Лестер").

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