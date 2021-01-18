Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal.
Салах занял первое место по мнению центральноафриканских североафриканских экспертов Goal. Вторым стал алжирский форвард "Манчестер Сити" Рияд Махрез, третье место занял марокканский защитник "Интера" Ашраф Хакими.
Топ-10 лучших арабских футболистов года по версии Goal выглядит так:
1. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
2. Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити")
3. Ашраф Хакими (Марокко, "Интер")
4. Яссин Боно (Марокко, "Севилья")
5. Исмаэль Беннасер (Алжир, "Милан")
6. Рами Бенсебаини (Алжир, "Боруссия" Менхенгладбах)
7. Махмуд Трезеге (Египет, "Астон Вилла")
8. Хаким Зиеш (Марокко, "Челси")
9. Абдерразак Хамдалла (Марокко, "Аль-Наср")
10. Алисса Манди (Алжир, "Бетис").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18