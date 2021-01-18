Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal

Теги мохамед салаххакими ашрафрияд махрезхаким зиеш

Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal.

Салах занял первое место по мнению центральноафриканских североафриканских экспертов Goal. Вторым стал алжирский форвард "Манчестер Сити" Рияд Махрез, третье место занял марокканский защитник "Интера" Ашраф Хакими.

Топ-10 лучших арабских футболистов года по версии Goal выглядит так:

1. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
2. Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити")
3. Ашраф Хакими (Марокко, "Интер")
4. Яссин Боно (Марокко, "Севилья")
5. Исмаэль Беннасер (Алжир, "Милан")
6. Рами Бенсебаини (Алжир, "Боруссия" Менхенгладбах)
7. Махмуд Трезеге (Египет, "Астон Вилла")
8. Хаким Зиеш (Марокко, "Челси")
9. Абдерразак Хамдалла (Марокко, "Аль-Наср")
10. Алисса Манди (Алжир, "Бетис").

Не пропустите: Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов