Салах признан лучшим игроком Африки в 2017 году

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки 2017 года по версии BBC.

25-летний египтянин в борьбе за награду опередил Садио Мане, Пьера-Эмерика Обамеянга, Наби Кейта и Виктора Мозеса.

"Я очень счастлив выиграть эту награду. Это всегда особенное чувство, когда вы что-то выигрываете. Я чувствую, что у меня отличный год, поэтому я очень счастлив" - поделился эмоциями Салах.

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