Салах признан лучшим игроком АПЛ в феврале

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Салах признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Премьер-лиги по итогам февраля, сообщает официальный сайт АПЛ.

В февраля форвард мерсисайдцев провел 3 матча в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Подобная награда стала второй в его карьере. Ранее его признавали лучшим в ноябре прошлого года.

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