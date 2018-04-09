Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте

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Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает официальный сайт "красных".

25-летний египтянин стал победителем голосования болельщиков, набрав 80 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Деле Алли, Сон Хын Мина, Яна Вертонгена, Лероя Сане и Давида Силву.

Отметим, что в марте Салах сыграл за "Ливерпуль" четыре матча в рамках АПЛ, забил шесть голов и сделал один ассист.

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