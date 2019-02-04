Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
В борьбе за награду 26-летний египтянин опередил Давида Де Хеа, Поля Погба, Маркуса Рэшфорда (все - "Манчестер Юнайтед"), Троя Дини ("Уотфорд") и Лероя Сане ("Манчестер Сити").
В течение января Салах сыграл четыре матча в рамках Премьер-лиги, забив в них три мяча.
Всего в текущем сезоне форвард провёл 32 игры в составе "Ливерпуля", отличился 19 голами и 8 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11