Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов

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Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

В борьбе за награду 26-летний египтянин опередил Давида Де ХеаПоля ПогбаМаркуса Рэшфорда (все - "Манчестер Юнайтед"), Троя Дини ("Уотфорд") и Лероя Сане ("Манчестер Сити").

В течение января Салах сыграл четыре матча в рамках Премьер-лиги, забив в них три мяча.

Всего в текущем сезоне форвард провёл 32 игры в составе "Ливерпуля", отличился 19 голами и 8 ассистами.

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