Салах признан лучшим игроком "Ливерпуля" в сентябре

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "красных".

25-летний египтянин стал победителем голосования болельщиков, набрав 41 процент голосов.

В сентябре Салах сыграл за "Ливерпуль" 5 матчей и забил 3 гола.

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