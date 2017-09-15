Салах признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

УЕФА определил лучшего футболиста по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Лучшим стал египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, который забил гол в матче с "Севильей" (2:2).

Стоит отметить, что хавбек сумел опередить Лионеля Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Харри Кейна ("Тоттенхэм"), которые отметились дублями.

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