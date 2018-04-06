Салах признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов



Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и набрал 53 процента голосов. Вторым стал нападающий "Реала" Криштиану Роналду (35%). Третье место у хавбека "Баварии" Хамеса Родригеса (5%).

Напомним, что в первом четвертьфинале с "Манчестер Сити" (3:0) Салах отметился голом и результативной передачей.

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