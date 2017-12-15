Салах признан лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре

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Салах признан лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре
Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

Футболист занял первое место по результатам голосования и опередил: Рахима Стерлинга и Кевина де Брюйне (оба – "Манчестер Сити"), Роберта Брэйди ("Бернли"), Эдена Азара ("Челси"), Шкодрана Мустафи ("Арсенал"), а также Эшли Янга ("Манчестер Юнайтед").

В ноябре 25-летний Салах провел в АПЛ четыре матча и забил семь голов.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
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20 Кристал Пэлас 16 11
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