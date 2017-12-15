Салах признан лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре



Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

Футболист занял первое место по результатам голосования и опередил: Рахима Стерлинга и Кевина де Брюйне (оба – "Манчестер Сити"), Роберта Брэйди ("Бернли"), Эдена Азара ("Челси"), Шкодрана Мустафи ("Арсенал"), а также Эшли Янга ("Манчестер Юнайтед").

В ноябре 25-летний Салах провел в АПЛ четыре матча и забил семь голов.

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