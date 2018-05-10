Салах продлил свою британскую визу на год

Лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил свою британскую визу еще на один на год, информирует readliverpoolfc.com.

Английская пресса уже предположила, что такой шаг 25-летнего вингера свидетельствует о том, что ближайшим летом он не планирует менять клубную прописку.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 50 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Клопп намерен заменить Салаха Дибалой. | soccernews.ru