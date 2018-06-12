Салах продолжает восстанавливаться: появились новые данные



Нападающий сборной Египта Мохамед Салах по-прежнему восстанавливается после травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня Салах под присмотром врача занимался со специальным мячом.

Скорее всего, 25-летний Салах пропустит первый матч группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Уругваем, который состоится 15 июня.

Не пропустите: Кадыров рассказал, как в Грозном встречали Салаха. | http://soccernews.ru