Салах продолжает завоевывать мир, а "Реал" – Европу: итоги первых матчей полуфинала Лиги Чемпионов

Редакция SoccerNews подводит итоги первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Сумасшествие на "Энфилде"

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на родном "Энфилде" принимал "Рому". Учитывая красочный путь, который обе команды проделали, чтобы сойтись друг с другом на такой высокой стадии – все сходилось к тому, что будет очень жарко и интересно. Но матч и того больше – превзошел все ожидания. Мерсисайдцы разгромили римлян в пух и прах, но все же оставили им надежду на камбэк. Несмотря на все прогнозы, подопечные Юргена Клоппа начали поединок достаточно осторожно, как бы сначала прицеливаясь. А уже во второй половине первого тайма хозяева включились по полной. Особенно это касается Мохамеда Салаха, который в блестящем стиле оформил дубль еще к перерыву. После такого двойного удара "джаллоросси" не хватило 15 минут перерыва, чтобы прийти в себя.

"Ливерпуль" учуял запах крови и решил добить жертву задолго до финального свистка. Ударная первая часть второго тайма повергла в шок даже местных болельщиков – их любимцы в полуфинале (!!!) Лиги Чемпионов уничтожали "Рому" со счетом 5:0. Трудно было поверить в происходящее, а еще сложнее в то, что команда Эусебио Ди Франческо все-таки получила свой шанс, которым сполна воспользовалась. "Красные" не были бы самими собой, если бы создали себе проблемы на ровном месте. Очевидно, в концовке встречи "скаузеры" просели благодаря двум глупым ошибкам позволили "волкам" сократить отставание в счете до трех мячей. Теперь же у "Ромы", хоть и призрачный, но остается шанс на выход в финал. Для этого им необходимо всего ничего – повторить чудо ответной дуэли с "Барселоной". И кто скажет, что это невозможно?!

Салах – лучший футболист планеты

Конечно, отдельно стоило бы выделить Мохамеда Салаха, которому на протяжении всего сезона все журналисты, болельщики, коллеги и другие не перестают петь дифирамбы, на которые он, безусловно, заслуживает. Феномен египтянина состоит не только в том, что он один за другим штампует голы, отдает большое количество результативных передач, но и в его стабильности. Мо играет весь сезон без спадов и показывает одинаково классный футбол, как в матчах с середняками Премьер-Лиги, так и в ответственных поединках плей-офф Лиги Чемпионов. Против своего бывшего клуба Салах провел, пожалуй, свой лучший матч в карьере. Кроме оформленного дубля и двух голевых передач, египетский нападающий ни разу не выпал из игры, постоянно заострял, а показательным моментом является то – что "Рома" вернулась в игру уже после того, как Мо был заменен.

Все его текущие рекорды и игра в целом говорят о том, что он действительно в данный момент является лучшим футболистом планеты!

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Травма Окслейда-Чемберлена

К сожалению, выдающийся матч на "Эфилде" не обошелся и без капли горечи. Уже в самом дебюте поединка получил травму Алекс Окслейд-Чемберлен, который не смог продолжить встречу и лишь с помощью носилок покинул поле. По итогам обследования выяснилось, что у англичанина повреждение связок колена, а это значит, что остаток сезона, как и Чемпионат Мира в России он пропустит.

Дежавю

Во втором полуфинальном матче между действующим обладателем Кубка мадридским "Реалом" и "Баварией" произошло дежавю. Как и в прошлом году, "сливочные" на "Альянц Арене" победили со счетом 2:1. Разница только в том, что тогда команды схлестнулись чуть ранее - на стадии четвертьфинала.

Результат не отображает события на футбольном поле. Мюнхенцы играли лучше, создали уйму моментов, но были наказаны за расточительство. Причем начиналось для хозяев все очень даже неплохо: подопечные Юппа Хайнкеса на 28-й минуте открыли счет благодаря голу Йосуа Киммиху. Еще до перерыва "Бавария" должна была забивать как минимум трижды, но вместо этого пропустила шальной гол от Марсело прямо в раздевалку. Во второй половине встречи немецкий чемпион продолжал доминировать, но вот со взятием ворот сложилось только у королевского клуба. Рафинья грубо обрезался на своей половине поля, в следствии чего мадридцы организовали быстрый контрвыпад, который завершился результативным выстрелом Марко Асенсио.

Естественно, в этой паре еще ничего не решено. Для того, что проходить в финал "Баварии" необходимо побеждать в Испании с разницей в два мяча. А памятуя предыдущий домашний матч "Реала" против "Ювентуса" – это вполне возможно. Другое дело, что Зинедин Зидан и его ребята наверняка сделали выводы и вряд ли допустят подобное еще раз.

Марсело – лидер "Реала"

Марсело уже давным-давно является нападающим защитником в самом прямом значении этого слова. На своей позиции в "Реале" много лет он незаменим и не только благодаря фантастическим игровым навыкам, но и лидерским качествам. Марсело обладает удивительной способностью забивать в больших матчах, брать на себя ответственность и в самых напряженных моментах проявлять стальное хладнокровие. В нынешнем сезоне бразилец непременно забивал в ворота всех соперников "Реала" в плей-офф. В том числе и от него пострадал ПСЖ, "Ювентус", а теперь уже и "Бавария". Его гол в Мюнхене стал поворотным в матче и совсем не удивительно будет, если он окажется ключевым моментом всего полуфинального противостояния.

Символическая сборная

Вратарь: Лорис Кариус ("Ливерпуль")

Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Федерико Фасио ("Рома"), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал")

Полузащита: Раджа Наингголан ("Рома"), Хамес Родригес ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома")

Богдан Архипенко

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