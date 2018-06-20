Салах прокомментировал поражение от сборной России

Вингер сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал поражение своей команды от России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы ошибались только на протяжении двенадцати минут, когда пропускали голы. Но мы сделали всё возможное, забили гол и бились до самого конца. В матче с Саудовской Аравией мы должны побороться за репутацию и честь египетского футбола. Мы все должны поддержать сборную, а не критиковать её" - сказал Салах.

Напомним, что после вчерашнего поражения сборная Египта имеет призрачные шансы пробиться в плей-офф ЧМ-2018.

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