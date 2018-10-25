Салах прокомментировал свой 50-й гол за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Црвеной Звездой" (4:0) высказался о достижении отметки в 50 голов за "красных".

"Это замечательно, я счастлив забить 50 голов за "Ливерпуль" Я очень горжусь этим, и надеюсь продолжить забивать, чтобы помогать команде побеждать. Это была важная игра. Мы знали, что будет тяжело, но самое главное для нас - три очка. У нас сейчас все хорошо", - сказал он.

Форвард забил 50 голов в 65-ти матчах за клуб. | soccernews.ru