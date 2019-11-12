Салах пропустит ближайшие матчи сборной Египта

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не поможет сборной Египта в ближайших играх.

Как сообщили в сборной, футболист испытывает проблемы с голеностопом, из-за чего передвигается в защитном ботинке.

Отметим, что Салах пропустит игры отбора Кубка Африки с Кенией и сборной Коморских островов.

В этом сезоне Салах провел 17 игр, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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