Салах пропустит ближайшие матчи сборной Египта
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не поможет сборной Египта в ближайших играх.
Как сообщили в сборной, футболист испытывает проблемы с голеностопом, из-за чего передвигается в защитном ботинке.
Отметим, что Салах пропустит игры отбора Кубка Африки с Кенией и сборной Коморских островов.
В этом сезоне Салах провел 17 игр, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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