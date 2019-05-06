Салах пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Барселоной"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире Movistar рассказал, как чувствует себя нападающий Мохамед Салах перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов.

"Салах завтра не выйдет на поле. Он чувствует себя лучше, но играть не будет", - отметил тренер.

Напомним, 4 мая в матче 37-го тура АПЛ с "Ньюксаслом" футболист был травмирован при столкновении с голкипером соперника.

Этот матч также пропустит нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино.

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет завтра, 7 мая. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд закончилась в пользу каталонцев (3:0).

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