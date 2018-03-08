Салах пропустит тренировку ради похорон Астори

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит утреннюю тренировку команды в четверг.

Как сообщает источник, 25-летний египтянин посетит похороны защитника Давиде Астори. Вместе с Астори Салах играл в "Роме" и "Фиорентине".

Напомним, что 31-летний защитникумер во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе" в прошлые выходные. .

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