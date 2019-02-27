Салах рассказал, что для него сейчас самое важное

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что думает о чемпионской гонке своей команды и о собственных результатах. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, если футболист отметится голом в матче с "Уотфордом", он станет рекордсменом в АПЛ.

"Я был бы рад забить 50 и 51-й гол! Я хочу играть все лучше и лучше и забивать как можно больше. Рекорды - это отлично, однако для меня важнее победить в чемпионате. Нас ждет очень важная неделя и мы хорошо их проведем", - сказал Салах.

В нынешнем сезоне египтянин отметился 17 голами и 8 ассистами в 27 матчах АПЛ.

Не пропустите: "Ювентус" готовит интересное предложение по Салаху| http://soccernews.ru