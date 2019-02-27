Салах рассказал, что для него сейчас самое важное

Теги ливерпульмохамед салах

Салах рассказал, что для него сейчас самое важное

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что думает о чемпионской гонке своей команды и о собственных результатах. Об этом сообщает Sky Sports. 

Напомним, если футболист отметится голом в матче с "Уотфордом", он станет рекордсменом в АПЛ.

"Я был бы рад забить 50 и 51-й гол! Я хочу играть все лучше и лучше и забивать как можно больше. Рекорды - это отлично, однако для меня важнее победить в чемпионате. Нас ждет очень важная неделя и мы хорошо их проведем", - сказал Салах. 

В нынешнем сезоне египтянин отметился 17 голами и 8 ассистами в 27 матчах АПЛ.

Не пропустите: "Ювентус" готовит интересное предложение по Салаху| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов