Салах рассказал, что для него сейчас самое важное
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что думает о чемпионской гонке своей команды и о собственных результатах. Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, если футболист отметится голом в матче с "Уотфордом", он станет рекордсменом в АПЛ.
"Я был бы рад забить 50 и 51-й гол! Я хочу играть все лучше и лучше и забивать как можно больше. Рекорды - это отлично, однако для меня важнее победить в чемпионате. Нас ждет очень важная неделя и мы хорошо их проведем", - сказал Салах.
В нынешнем сезоне египтянин отметился 17 голами и 8 ассистами в 27 матчах АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|27
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Кардифф Сити
|28
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14