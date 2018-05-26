Салах рассказал, как "Ливерпулю" надо сыграть в финале Лиги Чемпионов

Теги мохамед салахреал мадридливерпуль

Салах рассказал, как "Ливерпулю" надо сыграть в финале Лиги Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, как его команде надо сыграть в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Это очень важный матч для каждого из нас. Но, как я уже говорил, нам не нужно оказывать на себя дополнительное давление. Нам нужно просто сыграть так, как мы играли в последние пару месяцев" - цитирует египтянина официальный твиттер "красных".

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