Салах рассказал, как "Ливерпулю" надо сыграть в финале Лиги Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, как его команде надо сыграть в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Это очень важный матч для каждого из нас. Но, как я уже говорил, нам не нужно оказывать на себя дополнительное давление. Нам нужно просто сыграть так, как мы играли в последние пару месяцев" - цитирует египтянина официальный твиттер "красных".

Не пропустите: Луис Гарсия верит, что Салах проявит себя в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru