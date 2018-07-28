Салах рассказал о целях "Ливерпуля" на новый сезон

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Салах рассказал о целях "Ливерпуля" на новый сезон

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем состоянии и целях на новый сезон.

"Я безумно рад вернуться в состав. Чувствую себя хорошо, состояние плеча уже гораздо лучше. Я провел фантастический сезон, как и каждый футболист в команде. Когда люди говорят обо мне, да, небольшое давление чувствуется, ведь это был рекорд.

При этом нет ничего, что заставило бы меня беспокоиться. Я продолжаю делать то, что всегда делал. Нам нужно улучшить свой результат в Лиге Чемпионов и завершить АПЛ на более высокой позиции" - приводит слова Салаха FourFourTwo.

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