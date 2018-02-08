Салах рассказал о своих отношениях с Коутиньо

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по клубу Филиппе Коутиньо, который этой зимой перебрался в каталонскую "Барселону".

" Я скучаю по нему во всех смыслах. Это был мой друг, он - очень хороший парень, я желаю ему всего наилучшего в "Барселоне", потому что он - замечательный игрок самого высокого уровня. Как человек, он - очень тихий. Горжусь тем, что играл с ним ", - цитирует 25-летнего египтянина Marca.

Напомним, Салах объяснил свой провал в "Челси". | soccernews.ru