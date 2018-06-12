Салах рассказал о том, какой результат станет успехом для сборной Египта на ЧМ-2018

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Салах рассказал о том, какой результат станет успехом для сборной Египта на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах заявил, что его команда может добиться успеха на Чемпионате Мира- 2018.

"Наша сила в том, что мы команда. Мы дружим друг с другом и знакомы с молодежной сборной. У нас все молодые, кроме вратаря Эссама эль-Хадари. 

Какой результат будет успехом для Египта? Победа в финале Чемпионата Мира! Я бы не хотел выйти в четвертьфинал или полуфинал и вылететь с турнира. 

Будет нелегко выйти в плей-офф, так как у нас сложная группа", - цитирует Салаха Get French Football News.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Россией.

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