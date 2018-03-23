Салах рассказал, за какой клуб он болел в детстве

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Салах рассказал, за какой клуб он болел в детстве

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он всегда был фанатом мерсисайдского клуба.

"С самого детства я был поклонником "Ливерпуля". Он всегда был моим любимым клубом в Премьер-лиге. Я знаю его историю. С ранних лет я хотел выступать за этот клуб. Как только у меня появился такой шанс, я им воспользовался. Я счастлив забивать за любимый клуб детства", - цитирует Салаха FourFourTwo.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах и забил 36 голов.

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