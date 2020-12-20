Салах разочарован решением Клоппа назначить капитаном Александра-Арнольда в матче Лиги Чемпионов
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах был удивлен решению главного тренера команды Юргена Клоппа, который назначил капитаном Трента Александер-Арнольда в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против датского "Мидтьюлланна" (1:1).
"Я был расстроен, разочарован. Конечно, надеялся, что капитанская повязка достанется мне в этой игре. Однако тренер принял другое решение - и я его полностью принимаю", — цитирует Салаха LFCTransferRoom со ссылкой на Diario AS.
Напомним, что англичане заняли первое место в своей группе Лиги Чемпионов и вышли в 1/8 финала. Там "Ливерпуль" встретятся с немецким "РБ Лейпциг".
Египтянин на групповом этапе сумел забить 3 гола.
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