Салах разочарован решением Клоппа назначить капитаном Александра-Арнольда в матче Лиги Чемпионов

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах был удивлен решению главного тренера команды Юргена Клоппа, который назначил капитаном Трента Александер-Арнольда в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против датского "Мидтьюлланна" (1:1).

"Я был расстроен, разочарован. Конечно, надеялся, что капитанская повязка достанется мне в этой игре. Однако тренер принял другое решение - и я его полностью принимаю", — цитирует Салаха LFCTransferRoom со ссылкой на Diario AS.