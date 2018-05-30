Салах рискует пропустить первый матч сборной Египта на ЧМ-2018

Участие нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая находится под вопросом.

Ожидается, что 25-летний футболист восстановится после травмы плеча 16 июня, а поединок между "фараонами" и "небесно-голубыми" состоится днём ранее.

Таким образом, если тренерский штаб сборной Египта не решится рисковать здоровьем Салаха, то он пропустит первую игру мундиаля.

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