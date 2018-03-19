Салах: "Считаю, что нам по силам стать чемпионом в следующем сезоне"

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Салах: "Считаю, что нам по силам стать чемпионом в следующем сезоне"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

"Доволен тем, как для меня складывается текущий сезон. Но я знаю, как важно "Ливерпулю" выиграть АПЛ. Впереди много работы. Считаю, что нам по силам стать чемпионом в следующем сезоне. Нужно продолжать работать и становиться лучше" - приводит слова Салаха ESPN.

В этом сезоне Салах забил 36 голов в 41 матче.

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