Салах сделал 150 голевых действий в АПЛ
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал ассист в матче 13-го тура АПЛ против "Саутгемптона".
Это голевое действие стало 150-м для египтянина в рамках Премьер-лиги - 108 забитых мячей и 42 результативные передачи.
Для достижения данного результата Салаху потребовалась 171 игра в чемпионате Англии, и это третий показатель в истории.
Как сообщает Opta, быстрее него справились только Алан Ширер (148) и Тьерри Анри (163).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18