Салах сделал 150 голевых действий в АПЛ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал ассист в матче 13-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Это голевое действие стало 150-м для египтянина в рамках Премьер-лиги - 108 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Для достижения данного результата Салаху потребовалась 171 игра в чемпионате Англии, и это третий показатель в истории.

Как сообщает Opta, быстрее него справились только Алан Ширер (148) и Тьерри Анри (163).

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