Салах сделал пять результативных действий в последних четырех матчах АПЛ

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Салах сделал пять результативных действий в последних четырех матчах АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что египетский полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отметился пятью результативными действиями (4 мяча и 1 голевой пас) в последних 4 матчах Премьер-лиги.

В этом сезоне на счету 25-летнего Салаха 23 мяча и 8 голевых передач в 30 поединках.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 14 января и начнется в 19:00 мск.

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