Салах сделал важное заявление на тему конфликта в сборной Египта



Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг на информацию о наличии конфликта в команде.

"Мы едины в сборной, никаких разногласий нет", - написал Салах в твиттере.

По некоторым данным, Салах был недоволен тем, что во время подготовки команды к Чемпионату Мира-2018 федерация футбола приглашала на сборы команды артистов, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. Форвард считал, что это мешает игрокам.

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