Салах, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2018

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рискует пропустить ЧМ-2018.

Журналист Адриано Дель Монте, который ссылается на ВВС, сообщил, что у Салаха вывих плеча.

Напомним, что Салах травмировался в финале Лиги Чемпионов.

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