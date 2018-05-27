Салах, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2018

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Салах, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2018

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рискует пропустить ЧМ-2018.

Журналист Адриано Дель Монте, который ссылается на ВВС, сообщил, что у Салаха вывих плеча.

Напомним, что Салах травмировался в финале Лиги Чемпионов.

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