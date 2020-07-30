Салах сменил имидж

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Салах сменил имидж

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах решил немного изменить свою внешность.

Звёздный египтянин выложил в твиттере фото с новым имиджем - ему выбрили виски.

В минувшем сезоне 28-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 48 матчей, забил 23 гола и сделал 13 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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