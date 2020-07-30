Салах сменил имидж
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах решил немного изменить свою внешность.
Звёздный египтянин выложил в твиттере фото с новым имиджем - ему выбрили виски.
July 29, 2020
В минувшем сезоне 28-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 48 матчей, забил 23 гола и сделал 13 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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|Команда
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18