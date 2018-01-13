Салах сможет сыграть с "Манчестер Сити"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах восстановился после травмы паха и готовится к матчу 23-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, 25-летний египтянин уже вернулся к командным тренировкам и должен набрать физическую форму к поединку с "горожанами".

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

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