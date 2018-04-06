Салах сможет сыграть в ответном матче с "Манчестер Сити"

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах прошел медицинское обследование по поводу повреждения паха, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, травма игрока оказалась несерьезной. Египтянин не сыграет с "Эвертоном", но восстановится к ответной встрече 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

В этом сезоне 25-летний Салах провел за мерсисайдцев 42 матча и забил 38 голов.

Другой игрок "красных" - полузащитник Эмре Джан пропустит еще пару недель из-за проблем со спиной.

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