Салах сообщил о своем намерении уйти из сборной партнерам по команде и Федерации футбола Египта

Лидер атак сборной Египта Мохамед Салах всерьез рассматривает возможность своего ухода из национальной команды.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, который ссылается сразу на два источника, близких к игроку, 26-летний вингер уже сообщил о своих возможных намерениях завершить международную карьеру своим партнерам, с которыми он готовится сыграть последний матч на Чемпионате Мира в России, и представителям Федерации футбола своей страны.

Напомним, Салах готов уйти из сборной из-за встречи с Кадыровым. | soccernews.ru