Салах стал 20-м экс-игроком "Челси", забивавшим лондонцам в АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Челси" в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, 25-летний египтянин стал двадцатым экс-игроком "синих", забивавшим лондонской команде в АПЛ.

Напомним, что Салах выступал за "Челси" с 2014 по 2015 год.

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