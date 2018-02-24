Салах стал автором уникального достижения

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в игре с "Вест Хэмом" (4:1).

Как сообщает Opta, Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, который забил 20 голов левой ногой в одном сезоне.

В этом сезоне Салах провел 37 матчей, забил 31 гол и отдал 11 ассистов.

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