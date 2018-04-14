Салах стал автором уникального достижения

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором очередного уникального достижения, сообщает Squawka.

Гол 25-летнего египтянина в ворота "Борнмута" в матче 34-го тура АПЛ стал для него 30-м в текущем розыгрыше турнира.

Таким образом, Салах стал первым африканцем в истории Премьер-лиги, забившим 30 мячей за один сезон.

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