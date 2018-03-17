Салах стал четвёртым игроком "Ливерпуля", оформившим покер в одном матче АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Как сообщает Squawka, 25-летний египтянин стал четвёртым игроком в истории "красных", забившим четыре гола в одном поединке Премьер-лиги.

Ранее подобное удавалось только Робби Фаулеру, Майклу Оуэну и Луису Суаресу.

Не пропустите: Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля". | http://soccernews.ru