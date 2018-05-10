Салах стал игроком года в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" определил лучших футболистам по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.

По версии болельщиков и игроков лучшим был признан нападающий Мохамед Салах.

Лучшим молодым игроком года назван 19-летний защитник Трент Александер-Арнолд.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 15 результативных передач. На счету 19-летнего Александера-Арнольда 3 мяча и 2 голевых паса в 32 поединках.

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