Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ

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Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах достиг отметки в 107 забитых мячей в рамках английской Премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье звёздный египтянин оформил хет-трик в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" (5:0).

107 голов в АПЛ - это новый рекорд результативности турнира для футболистов из Африки.

Салах превзошёл достижение бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба (104).

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