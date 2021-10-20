Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в ЛЧ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил новый рекорд мерсисайдского клуба, сообщает Squawka.

Звёздный египтянин вышел на первое место среди лучших бомбардиров "красных" в истории Лиги Чемпионов.

После дубля в ворота "Атлетико" (3:2) во вторник вечером в активе форварда стало 31 гол в главном еврокубке в составе "Ливерпуля".

Салах превзошёл достижение бывшего капитана "скаузеров" Стивена Джеррарда, который отличился 30 раз в ЛЧ.

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