Салах стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии в этом сезоне стал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Египтянин забил 32 гола в 36 матчах. Это новый рекорд Премьер-лиги по количеству голов при сезоне в 38 матчей.

Второе место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, который отметился 30 забитыми мячами. Третья позицию у нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро - 21.

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