Салах стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Теги мохамед салахливерпуль

Салах стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии в этом сезоне стал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Египтянин забил 32 гола в 36 матчах. Это новый рекорд Премьер-лиги по количеству голов при сезоне в 38 матчей.

Второе место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, который отметился 30 забитыми мячами. Третья позицию у нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро - 21.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
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